Recyclageparken Limburg.net openen op 7 april, maar onder strikte voorwaarden

Recyclageparken mogen vanaf dinsdag 7 april weer openen. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir beslist. De recyclageparken zijn sinds 18 maart gesloten na een beslissing van minister Demir. Bij aanvang van de coronamaatregelen was het een ware overrompeling met veel bezoekers die de richtlijnen niet volgden. “Zo bracht men zichzelf en anderen in gevaar”, stelt Demir. “Inmiddels lijkt iedereen de ernst van de zaak te begrijpen.” Vanaf 7 april gaan de recyclageparken terug open. De afvalintercommunales moeten wel de veiligheidsmaatregelen kunnen garanderen en hun afvalparken kunnen openen zonder de afvalophaling in het gedrang te brengen. “We blijven de mensen vragen om niet naar het recyclagepark te gaan als dat niet écht nodig is. Als ze nog kunnen uitstellen, doen ze dat best. Op die manier blijft de situatie beheersbaar. Een ordentelijk verloop van de heropening staat of valt met de flankerende maatregelen die de lokale besturen en de afvalintercommunales moeten nemen”, zegt Demir. Ook zullen de bezoekers van de recyclageparken enkele richtlijnen strikt moeten naleven. Die zullen zo snel mogelijk breed verspreid worden. Zo blijven de afstandsregels erg belangrijk, moet elk persoonlijk fysiek contact vermeden worden, zijn cash betalingen niet mogelijk, zijn mensen verplicht om in hun wagen te blijven zitten in de wachtrij en mogen maar een beperkt aantal personen tegelijk op het recyclagepark. Om ervoor te zorgen dat deze maatregelen worden nageleefd, vraagt Demir aan de burgemeester om politioneel toezicht te voorzien. Bij aanvang van de coronamaatregelen was het een ware overrompeling op de Limburgse recyclageparken: