“Racing Genk gaat nog altijd voor de top 3, en de trainer staat niet ter discussie.” Dat vertelde een strijdvaardige Dimitri De Condé in TVL Sportcafé. Volgens de technisch directeur van Racing Genk is het spel niet onaardig, maar ontbreekt het de club aan grinta. Het is aan de spelers om te antwoorden op het veld om zo de fans terug naar het stadion te krijgen.