Reeks 10 jaar na Ford (Aflevering 1): Burgemeester Wim Dries zag hoe Genk zichzelf opnieuw uitvond

door Tom Kums

Volgende week woensdag is het dag op dag 10 jaar geleden dat de laatste Ford van de band rolde in Genk. Deze week blikken we elke dag terug op de sluiting van de fabriek die 50 jaar voor welvaart zorgde in onze provincie. Maar ook hoe Genk en onze provincie zichzelf nog maar eens heruitvond. De aankondiging van de sluiting in 2012 was voor iedereen een donderslag bij heldere hemel. Ook voor burgemeester Wim Dries. De Genkse burgervader stond destijds bijna dagelijks aan de poort en bemiddelde tussen de vakbonden en de Ford-directie. Na de sluiting van de mijnen was het een nieuwe klap voor de tweede stad van Limburg. "Maar ook dit zijn we weer te boven gekomen.", klinkt het bij de burgemeester: "Genk is sterker geworden, maar Limburg ook."