- In Lanaken zijn ze bezorgd nu het aantal besmettingen bij studenten en leerlingen in Maastricht verder oploopt. Heel wat studenten van de Universiteit Maastricht zitten op kot in Lanaken en omgekeerd zitten ook heel wat Lanakense jongeren op school in Maastricht.- De volledige binnenstad van Hasselt wordt een fietsstraat. Dat betekent dat binnen de kleine ring de fietser overal voorrang heeft en automobilisten niet mogen inhalen.- Woonzorgcentrum Villa Rosa in Sint-Truiden probeert stilaan de draad weer op te pikken nadat het zwaar getroffen werd door het coronavirus. 22 bewoners lieten er op enkele maanden tijd het leven. Ook nu zit de schrik er nog goed in bij heel wat bejaarden.- Het Limburgse uitzendbureau TRIXXO gaat 100 nieuwe brand- en veiligheidswachten gratis opleiden en tewerkstellen in België en Nederland.- En in Lommel doet de lentevuurspin het zeer slecht. Twee jaar geleden moesten zo'n 500 spinnen wijken voor het grootste zonnepanelenpark van de Benelux. Ze verhuisden naar een nieuwe habitat, maar 90% van de populatie is ondertussen uitgestorven.