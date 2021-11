Reeks Extreem weer & klimaatverandering (deel 2): het klimaat geraakt ontregeld

Ook de Vlaamse regering wil de energiefactuur lichter maken. Vlaams Minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) wil dat er 201,6 miljoen euro aan taksen verdwijnen uit de elektriciteitsfactuur. Dat komt neer op ongeveer 50 euro per gezin of alleenstaande per jaar. "Iedereen voelt de energiecrisis. Daarom kiezen we voor maatregelen die ten goede komen aan alle 2,8 miljoen gezinnen en alleenstaanden, maar ook aan de kleine zelfstandige", klinkt het.De regering slaagt er in 166,6 miljoen euro minder kosten in 2022 door te laten rekenen via de openbare dienstverplichtingen van de netbeheerder, door zelf die kosten te dragen via het Energiefonds en de reserves daarvan. "Reserves helpen in tijden van crisis", stelt Demir daarover. Omdat de federale overheid ook BTW aanrekent op openbare dienstverplichtingen, verdwijnt daardoor in totaal 201,6 miljoen euro (166,6 + 21% BTW) uit de elektriciteitsfactuur van iedereen die op laagspanning is aangesloten.Gezinnen, alleenstaanden en kleine bedrijven"De maatregel geldt niet voor grote bedrijven en industrie, maar wel voor alle 2,8 miljoen Vlaamse gezinnen, alleenstaanden en 600.000 kleine zelfstandigen zoals café’s of kapsters. Een keuze die erg rechtvaardig is, zeker in het licht van de grote federale investeringen in vooral de sociale tarieven en dus een beperkte doelgroep", klinkt het bij Demir. In samenwerking met Fluvius en VREG wordt alles op alles gezet om ervoor te zorgen dat de maatregel op 1 januari 2022 al verrekend kan worden in de tarieven. Ongeveer 50 euroHoeveel dit oplevert voor een gezin, hangt uiteraard af van het eigen verbruik. De goedkoopste energie is diegene die niet verbruikt wordt. Voor een gemiddeld gezin met een verbruik van 3,5 MWh zal door bovenstaande maatregelen de elektriciteitsfactuur 43 euro lager zijn in 2022. Dit komt bovenop de verlaging van de nettarieven ten gevolge van de aanpassing van de tariefmethodologie door de VREG, wat het totaal wellicht brengt op ongeveer 50 euro. Het blijft niet bij eenmalig: ook structurele ingrepenDe Vlaamse regering besliste bovendien om de bestaande subsidies aan nieuwe fossiele gasaansluitingen bij nieuwbouw stop te zetten vanaf midden 2022. Daardoor kan de regering bijkomend 34 miljoen euro uit de energiefactuur halen. De aardgasaansluiting forfait van 250 euro blijft evenwel bestaan voor bestaande woningen die bijvoorbeeld willen aansluiten op aardgas omdat ze afstappen van stookolie. Die levert overigens een CO2-reductie op van meer dan 20%. Demir gaat ook het komende jaar nog bekijken welke initiatieven mogelijk zijn om de elektriciteitsfactuur structureel naar beneden te halen.