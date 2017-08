Generatie YouTube 1: Kastiop is populairste Youtuber van Limburg

Kan jij ook moeilijk kiezen welke bands je zeker wil zien op Pukkelpop? Onze journalisten en verslaggevers ter plekke wijzen je graag een weg door de uitgebreide line-up! Vandaag geven we u de top 5 van onze Pukkelpopverslaggever Dario D'Arpino: STORMZY (DONDERDAG - DANCE HALL - 20:10 - 20:50) "Ik was mijn muren aan het schuren in mijn nieuwe woning toen opeens deze meneer door de radioboxen galmde. Galmen, eerder een spervuur aan woorden en zinnen verpakt in een jasje van pompende beats waar uw lichaam gedwongen wordt om mee te bewegen. Als u na de eerste vijf seconden van het nummer 'Big for my boots' niet gek wordt, lijkt er mij iets mis met u te zijn."Mumford & Sons (ZATERDAG - MAIN STAGE - 21:45 - 23:00) "Zelf zou ik nooit spontaan naar een optreden van Mumford en Sons gaan. Daarvoor ben ik te weinig fan, in alle eerlijkheid. Maar nu ik de kans krijg om ze op Pukkelpop mee te pikken, twijfel ik niet ! Hun opzwepende, vrolijke, maar ook gevoelige muziek kan wel eens voor een magisch moment zorgen op de wei. En dat willen we toch niet missen?!"MIGOS (ZATERDAG - MAIN STAGE - 14:05 - 14:55) "U merkt het: Ik steek mijn liefde voor rappers niet onder stoelen of banken. Na het jammerlijk wegvallen van Chance The Rapper is Migos voor mij één van de attracties op Pukkelpop. Ik ben vooral benieuwd of hij meer in zijn mars heeft buiten zijn wereldhit 'Bad & Boujee'."Russ (VRIJDAG - MARQUEE - 15:55 - 16:45)"Pukkelpop is ook vooral artiesten leren kennen, artiesten ontdekken. Ter voorbereiding van onze uitzendingen doorloop ik traditiegetrouw kort de volledige line-up. Bij deze knaap hoorde ik een smooth R&B-geluid, maar ook tonen van zachte hiphop. Een aangename kennismaking. Hopelijk stelt hij vrijdag in de Marquee niet teleur."Vince Staples (DONDERDAG - DANCE HALL - 18:50 - 19:40)"Toen ik Vince Staples voor de eerste keer hoorde, dacht ik meteen: “Alee, weer een zoveelste Amerikaanse rapper die de wereld probeert te veroveren…” Maar niets is minder waar. De coole beats en vloeiende lyrics maken van Staples een aangename rapper om naar te luisteren. En de wereld veroveren? Daar lijkt-ie aardig in te slagen."