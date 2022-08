Reeks Reddingscentrum Vicky & Alexis (deel 1): de gasontploffing in Luik in 2010

door Tom Kums

Op 27 januari 2010 kost een gasontploffing in Luik het leven aan 14 mensen. Onder de slachtoffers ook Vicky Storms uit Heusden-Zolder en haar verloofde Alexis Robert. Na de ramp besluiten Vicky's vader Guy Storms en Benoit Robert, de vader van Alexis, een stichting op te richten. Die stichting, Vicky & Alexis, bekommert zich om slachtoffers van rampen. Deze week vertellen we in een nieuwe TVL-reeks hoe de stichting een nieuw reddingscentrum voor honden uit de grond stampt op de site van het PLOT in Genk. In aflevering 1 blikt Guy Storms terug op die noodlottige dag in januari, nu 12 jaar geleden.