*Terwijl de kinderen bij ons genieten van de laatste dagen vakantie, is in Wallonië vandaag het schooljaar al gestart. In Voeren moesten de leerlingen van de Franstalige school dus naar de klas, het Nederlandstalig onderwijs hervat pas op 1 september. *Vlaams minister Lydia Peeters trekt 9 miljoen extra uit voor de missing links in de fietssnelwegen. Het fietspad tussen Diepenbeek en Schoonbeek zorgt ervoor dat jongeren veiliger naar school kunnen fietsen. *In twee dagen opgeleid voor een job in de horeca. De horecaboosters moeten helpen het nijpend personeelstekort weg te werken. *De herfst lijkt dit jaar extra vroeg begonnen. Bomen verliezen massaal hun bladeren. Ze lijden aan droogtestress. *En 12 jaar geleden lieten de Limburgse Vicky Storms en haar vriend Alexis het leven bij de brand in Luik, die aan 14 mensen het leven kostte. Sindsdien bekommert de stichting Vicky & Alexis zich om slachtoffers van rampen.