Reeks Zangersheide: Judy-Ann Melchior zet levenswerk van haar vader verder

door Tom Kums

Vanaf woensdag is domein Zangersheide opnieuw het epicentrum van de paardensport. Dan vinden in Lanaken o.a. het Belgisch kampioenschap en het WK voor jonge paarden plaats. De hele week gunnen we u een blik achter de schermen van domein Zangersheide. Wat ooit begon als een stoeterij van de Nederlandse zakenman Leon Melchior groeide uit tot een modern paardensportbedrijf dat ver over de landsgrenzen bekend is. Met een fokkerij, een sportstal, veilingen, evenementen en een eigen stamboek. In de tweede aflevering van onze reeks vertelt Judy-Ann Melchior hoe ze in Lanaken het levenswerk van haar vader verderzet.