Stortbuien in Oost-Limburg: Hoeselt, Bilzen en Maasmechelen zwaarst getroffen

door Geert Kusters

Wat voorspeld was, is ook gebeurd. Op verschillende plaatsen in Limburg heeft het lokaal hard geregend. Lang duurden de stortbuien niet, maar toch is er hier en daar schade. Vooral in het oosten van onze provincie kwamen er veel oproepen voor wateroverlast binnen bij de brandweer. In Hoeselt stond de parking van een supermarkt in geen tijd onder water. En ook in de winkel kwam het water door het dak naar binnen.