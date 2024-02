Regi Live sluit Mainstage Genk on Stage af met groots dansfeest

Eindigen doen we in Koersel. In The Roxy Theatre ging gisteren de nieuwste langspeelfilm van Wannes Destoop in avant-première. Holy Rosita heet die. In de hoofdrol de Hasseltse Daphne Agten. Zij was al te zien in verschillende theaterproducties en maakt nu haar debuut in de filmwereld. Wij mochten een kijkje gaan nemen in één van de drie uitverkochte zalen van The Roxy.