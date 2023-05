VDAB: "Werk is één van belangrijkste hefbomen voor integratie"

ICT-groep Cegeka met hoofdkantoor in Hasselt kondigt de opening van een nieuw kantoor aan in de Griekse hoofdstad Athene. Het wil daarmee hun dienstverlening verder opschalen. De aanwezigheid van bekwame IT'ers, de culturele fit en ondernemerschap waren de basis voor de keuze voor Griekenland. Het bedrijf plant om 300 medewerkers in de komende drie jaar aan te werven. “Er is de behoefte om extra capaciteit te creëren om onze klanten te helpen in hun verdere digitalisering”, zegt Stijn Bijnens,.Duurzame groeiWaarschijnlijk blijft het niet bij een kantoor in het land. Er is al sprake om ook in Thessaloniki een uitvalsbasis uit te bouwen. Met de nieuwe vestigingen in Griekenland wil Cegeka hun positie als Europese ICT-speler verder consolideren met expertise in de hybride cloud, artificiële intelligentie en cybersecurity.