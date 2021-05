- De Unie van Actieve Verenigingen vraagt de erkenning van buitenlandse vaccins in ons land. Heel wat Limburgers met een Turkse achtergrond laten zich in Turkije vaccineren met een Chinees vaccin. Dat geeft veel minder bescherming, het is niet erkend en geeft straks dus ook geen recht op een vaccinatiepaspoort.- Pukkelpop kan een nieuwe coronagolf veroorzaken. Dat zegt biostatisticus Geert Molenberghs. De experten die de regering adviseren over de coronacrisis zijn bijzonder kritisch dat het festival in Hasselt mag doorgaan met 66.000 bezoekers per dag.- Wie zijn trouwfeest al voor de derde keer heeft uitgesteld, moet nu echt niet te lang meer wachten om een feestzaal te boeken. Voor de volgende maanden staat de telefoon in de feestzalen roodgloeiend en voor volgend jaar zijn de meeste zalen al geboekt. - Stijn Stijnen is vrijgesproken van stalking na een klacht van Sporting Hasselt voorzitter Bart Casters. De rechtbank oordeelt dat Stijnen terecht kwaad was en enkel vroeg waar hij recht op had.- En steeds meer jongeren kiezen voor plastische chirurgie. Ze laten zich daarvoor almaar vaker inspireren door influencers op sociale media.