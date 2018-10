De politie Limburg Regio Hoofdstad waarschuwt voor oplichters die in warenhuizen de code van je bankkaart achterhalen en later op de parking met een truc je bankkaart ontfutselen. De politie Limburg Regio Hoofdstad kreeg de afgelopen weken verschillende meldingen binnen van personen die opgelicht werden op de parking van een warenhuis. De manier waarop de oplichters te werk gaan, is erg gelijkend. Aan de kassa in een warenhuis kijkt een persoon mee over de schouder van het slachtoffer om op die manier de code van zijn bankkaart te achterhalen en te zien waar de bankkaart in de portefeuille zit. Wanneer het slachtoffer later vanop de parking wil vertrekken met zijn wagen, wordt hij aangesproken door een man. Meestal vraagt deze persoon de weg met behulp van een landkaart. Wanneer het slachtoffer wil helpen en het portier van zijn wagen laat openstaan, steelt een tweede persoon de bankkaart uit de portefeuille. Later wordt er met de bankkaart een som geld afgehaald aan een bankautomaat in de buurt. De politie Limburg Regio Hoofdstad raadt burgers aan om steeds waakzaam te zijn. “Let er steeds goed op dat niemand meekijkt wanneer je de code van je bankkaart intikt bij het betalen van je aankopen,” klinkt het. “Wees daarnaast extra waakzaam wanneer je wordt aangesproken door een onbekende die je bijvoorbeeld de weg vraagt. Draag je portefeuille bij voorkeur op je lichaam en verlies hem nooit uit het oog.” Personen die toch slachtoffer werden van deze feiten moeten zo snel mogelijk hun bankkaart laten blokkeren via Card Stop op het nummer 070 344 344. Daarnaast moeten zij bij de lokale politie aangifte doen van de feiten.