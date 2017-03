Rob Beenders (sp.a) over investeringen NMBS: "N-VA moet gewoon haar werk doen."

Door vacatures met beperkte duur in te voeren, schrijven minder jongeren zich in bij Defensie. Nochtans was het vandaag enorm druk op de opendeurdag van de militaire school van Saffraanberg in Sint-Truiden. Er zijn dus minder inschrijvingen voor een job bij het leger, en toch was de interesse groot vandaag en dat heeft deels ook te maken met de aanslagen van vorig jaar in Maalbeek en Zaventem.