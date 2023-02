Robot speelt hoofdrol in theatershow UHasselt en PXL

Pukkelpop maakt nog eens 11 nieuwe namen bekend. De ticketverkoop start volgende week. Pukkelpop-punkbijou YUNGBLUD stuitert op vrijdag 18 augustus voorbij op de Main Stage. Wij noemen hem graag het muzikale equivalent van een powersmoothie aangelengd met een energiedrankje, de alt-hero van Gen Z en de guy die minstens even hard wordt omarmd door de Millennial -en nog oudere- muziekfan. Het wordt een feest zoals alleen YUNGBLUD er eentje kan bouwen. Volgende stop op vrijdag: de spectaculaire post discopop van Years & Years oftewel het alter ego van zanger, acteur, mode-icoon en LGBTQIA+-spreekbuis Olly Alexander. Drie albums en tal van hits later weet je gewoon dat o.a. ‘King’, ‘Desire’ en de Pet Shop Boys-cover ‘It’s a Sin’ de wei van Pukkelpop zal verzengen. Ook de elektronische euforie van Bicep (live) vinden we terug in de line-up, net als het extatisch weerzien met de Celtic punkrock van Dropkick Murphys en de indierock van Foals. Er wordt een nieuw hyperhoofdstuk in de PKP-history geschreven door Joost en voor nog meer charisma en neo-psychedelic tekenen King Gizzard & The Lizard Wizard. Verder in Kiewit: de Berlijnse Supergruppe Moderat, de briljante acid techno van rijzende ster Reinier Zonneveld (live), de globetrottende afrobeats van Rema en tot slot Turnstile, de coolste hardcore dudes van dit moment. De ticketverkoop start volgende week woensdag 15 februari om 13.00u via tickets.pukkelpop.be.Voor een dagticket betaal je €119, voor vier dagen festival komt een combi op €265. Het openbaar vervoer van de NMBS en De Lijn is gratis en inbegrepen in elk festivalticket.