Robots maaien sportvelden in Oudsbergen

- Politie Lama bevestigt dat de beelden die TV Limburg vanmiddag uitzond, vooraf gingen aan de grote vechtpartij vorige vrijdag in Lanaken. De onderzoeksrechter in Tongeren heeft onze beelden in beslag genomen in het kader van het gerechtelijk onderzoek. TV Limburg geeft de bron van de video niet vrij.- In Hasselt wordt parkeren ook betalend aan het Kolonel Dusartplein en achter het Cultureel Centrum. In een nieuwe reeks over parkeren in Hasselt leggen we uit waarom gratis parkeren voor bezoekers eerder uitzonderlijk wordt.- In Lummen zijn een aantal bedrijven geëvacueerd na een hevige brand bij Puratos. De rookontwikkeling was te zien in de wijde omtrek.- Alsmaar meer medicijnen zijn niet meer verkrijgbaar bij de apotheek. Vooral antibiotica zijn vaak niet meer voorradig.- En kandidaten voor de opleiding tot leerkracht moeten op de campus van Hogeschool UCLL een starttoets Nederlands afleggen. Wie niet slaagt, wordt verplicht om een verbetertraject te volgen.