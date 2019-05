Rock Herk maakt affiche compleet met 32 nieuwe namen

Rock Herk heeft met 32 nieuwe namen haar affiche voor de 37e editie compleet gemaakt. Het festival vindt dit jaar plaats op 12 en 13 juli aan de sportterreinen Harlaz-Olmenhof in Herk-de-Stad.

Rock Herk pakt vandaag uit met 32 nieuwe acts. En daar zit heel wat moois tussen.

Vrijdag 12 juli

Op vrijdag zullen de rockliefhebbers nu ook kunnen genieten van optredens van The Sore Losers, Stake, Vonnis, Peuk, Metz, Black Leather Jacket en Goe Vur In Den Otto. De dance-acts op vrijdag worden aangevuld met namen als Flashback Force, Poldoore, Alia, Dj Suspect en Bibi Seck.

Zaterdag 13 juli

Op zaterdag wordt de line-up aangevuld met twee Belgische headliners in de vorm van Novastar en The Van Jets. Ook Dr. Lektroluv zal op zaterdag afzakken naar het festivalterrein in Herk-de-Stad. Verder vervoegen Warhola, Jaguar Jaguar, Isbells, Danny Blue & The Old Socks, And So I Watch You From Afar, Psycho 44, Psychonaut, Hemelbestormer, Celestial Wolves en Pelace de line-up. Ook Jules-X, Soulboys vs Rudeboys, , Vandal X, The Guru Guru, Bolt Ruin en huisdj’s Mr. Critical en Up To Eleven zullen zaterdag optreden op Rock Herk.

Eerder bevestigden dEUS plays The Ideal Crash, Digitalism (live), Band of Skulls, Dead Man Ray, Sleaford Mods, Amenra, Whispering Sons, Gruppo di Pawlowski, Tessa Dixson, Mooneye, Slow Crush, Crackups en Boi Wonder.

Wie de 37e editie van Rock Herk voor geen geld wil missen, kan er beter snel bij zijn. De laatste jaren was Rock Herk steeds uitverkocht nog voor het festival van start ging.