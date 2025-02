Rock Herk voegt Pothamus toe aan line-up

Als er één expo is die u voor de lente gezien moet hebben, dan is het die met de vroege werken van Andy Warhol in het Hasseltse PXL MAD. De kunstschool toont dertig werken die nooit eerder te zien waren, het is een wereldprimeur. PXL MAD zet zich zo naast de grootste musea in ons land. Vanuit zijn achtergrond en ervaring in de toegepaste kunst hangt de jonge Warhol nergens beter dan aan een hogeschool.