Rode Kruis dringend op zoek naar stomceldonoren voor mensen met Turkse en Noord- en Centraal-Afrikaanse roots

Deze voormiddag werd het verkeer in Hasselt opgeschrikt door een wilde achtervolging tussen twee wagens. Met enkele zeer gevaarlijke manoeuvres zorgden ze voor levensgevaarlijke situaties. Uiteindelijk leidde de dollemanstocht tot een crash op de Sint-Truidersteenweg, in de buurt van de Recor-site. Een derde wagen werd aangereden. De man in de derde wagen raakte gewond aan het hoofd en werd naar het ziekenhuis gevoerd. De wagen van één van de twee racers ging tijdens de crash over de kop en belandde op zijn dak. De twee bestuurders die het ongeval veroorzaakten sloegen op de vlucht. De politie LRH is een onderzoek gestart en spoort de verdachten op.