Roos Vanotterdijk na EK-goud op EK: "Proberen nog sneller te zwemmen op Olympische Spelen"

"We moeten ons geloof in de Rode Duivels nog niet begraven", dat is de algemene teneur van de meeste supporters. Gisterenavond verloor België zijn openingsmatch op het EK tegen Slowakije, de 48e op de FIFA-ranking. De Slowaken hadden aan één goal in de zevende minuut genoeg om de overwinning binnen te halen. Met twee afgekeurde goals en een karrevracht aan kansen had het er nochtans helemaal anders kunnen uitzien voor de duivels. Het was voor de supporters dan ook een emotionele rollercoaster aan het groot scherm in Genk.