Royal Blood zal headliner Queens of teh Stone Age vervangen op Pukkelpop

Geen Queens of the Stone op Pukkelpop volgende maand. De Amerikaanse rockband kondigt op sociale media aan dat alle concerten in augustus worden geannuleerd. In juli werden ook heel wat optredens noodgedwongen afgezegd, omdat frontman Josh Homme met spoed geopereerd moest worden in de Verenigde Staten. "Josh Homme heeft nog steeds medisch toezicht nodig en mag op aanraden van de dokters de Verenigde Staten voorlopig niet verlaten." Dat schrijft Queens of the Stone Age op haar Instagrampagina. De band moet daardoor ook enkele optredens in augustus schrappen, waaronder op Lowlands in Nederland (16 augustus) en op Pukkelpop (18 augustus). Zo moet Pukkelpop enkele weken voor het festival nog op zoek gaan naar een nieuwe headliner.