- In Tongeren is een huis onbewoonbaar na een zware brand. De omgeving wordt een tijdlang afgesloten wegens asbestgevaar.- Bijna 24.000 Limburgse bouwvakkers zetten vandaag het bouwverlof in, al zijn er ook bouwbedrijven die blijven doorwerken. Confederatie Bouw Limburg doet een oproep richting werkgevers om de bouwvakkers toch te laten rusten en het bouwverlof te respecteren.- In Hasselt opent het vernieuwde Kapermolenpark gedeeltelijk de deuren. De Finse piste en de grote speelweide zijn terug open, maar de eyecatcher wordt een grote vijverzone. - De toenemende digitalisering en de opkomst van artificiële intelligentie maakt heel wat mensen bang. Ze vrezen onder andere hun job te verliezen. Maar volgens de Lanakense neuropsychologe Elke Geraerts is die angst ongegrond. Haar boodschap is dat de mens altijd wint van computers. - En Racing Genk troeft topclubs Barcelona en Sevilla af: het Roemeense toptalent Ianis Hagi komt naar Genk. De middenvelder tekent een contract tot 2024.