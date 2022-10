Stevens Houttechniek uit Sint-Truiden moet productie niet afbouwen dankzij extra stock

door David Bijnens

"Vorig jaar is er paniek uitgebroken in de sector rond de voorradigheid van het hout. Wij hebben snel geschakeld en heel wat stock ingeslagen, om onze productie niet te moeten afbouwen." Dat zegt Esther Stevens van Stevens Houttechniek in Het Blijft in de Familie. Ons zondagsmagazine over Limburgse familiebedrijven. Stevens Houttechniek maakt houten trappen en binnendeuren op maat. Het familiebedrijf bouwde een nieuw magazijn, dat vooral gebruikt wordt als opslagplaats voor de extra voorraad. Zo hopen ze een eventueel grondstoffentekort in de toekomst te kunnen opvangen.