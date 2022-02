Schoolbus botst achterop vrachtwagen op de E313 in Lummen

Alle alarmbellen moeten afgaan, want Limburg kleurt gitzwart als het over het aantal doden in het verkeer gaat. Het waren er vorig jaar 64. Dat zijn er 26, bijna de helft meer dus, dan een jaar eerder. Het is al van 2014 geleden dat er nog zoveel mensen het leven lieten op de Limburgse wegen. Ook in Vlaanderen neemt het aantal verkeersdoden weer toe. Een kwalijke trend. Maar de stijging is het grootst in onze provincie. Het Verkeersinstituut Vias zocht het uit. Het zijn opvallend meer fietsers en voetgangers, die stierven op de weg. En met name de 65-jarigen, vaak op een elektrische fiets, zijn een kwetsbare groep.