Senaat moet schadevergoeding van 35.000 euro betalen aan Kim Geybels

Kim Geybels, de voormalige N-VA politica en spoedarts uit Lummen, heeft na jarenlang procederen haar slag thuis gehaald voor het Europees hof voor de rechten van de mens. De Belgische staat moet haar een schadevergoeding van 35.000 euro betalen, wegens onrechtmatig ontslag uit de Senaat. Kim Geybels werd bij de federale verkiezingen van juni 2010 verkozen in de Senaat. Maar kort daarna raakte zij en haar vriend betrokken bij een drugsaffaire in Thailand. Ze nam ontslag uit de Senaat, maar kwam daar enkele dagen later op terug. Ze zei dat ze onder druk was gezet door de partijtop van de N-VA. Senaat oordeelt: “ontslag onomkeerbaar” Volgens Geybels kon ze haar ontslag nog intrekken omdat haar opvolger de eed nog niet had afgelegd. De Senaat vond dat het ontslag onomkeerbaar is vanaf het ogenblik dat de voorzitter van de Senaat de ontslagbrief in ontvangst had genomen. En dus werd Kim Geybels toch uit de Senaat gezet. Schadevergoeding van 35.000 euro Geybels trok uiteindelijk naar het Europees hof voor de rechten van de mens om haar ontslag aan te vechten. Dat hof heeft nu beslist dat haar rechten inderdaad werden geschonden. De Belgische Senaat heeft namelijk geen duidelijke regels rond het intrekken van een ontslag. Het Europees hof oordeelt daarom dat er willekeur kan ontstaan. Kim Geybels krijgt nu een schadevergoeding van 35.000 euro. Ze had 400.000 euro gevraagd.