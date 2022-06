Serge Spooren (Bocholt) & Edel Robyns (Hasselt) verkozen tot handballer van het jaar

door Tom Kums

In het cultuurcentrum van Hasselt is vrijdag een feestelijk punt gezet achter het handbalseizoen. Voor het eerst in 3 jaar kon opnieuw het gala van de handballer van het jaar doorgaan. Bij de mannen was handbalclub Achilles Bocholt de grote slokop, bij de vrouwen ging het ter ziele gegane Initia Hasselt met de meeste prijzen lopen. Serge Spooren werd voor het derde jaar op rij handballer van het jaar, Edel Robyns nam afscheid van de handbalsport met een bekroning als handbalster van het jaar.