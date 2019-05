Serieverkrachter van Heusden-Zolder krijgt 8 jaar cel

Bij een schietincident in Waterschei bij Genk is een 51-jarige man overleden. Het zou om een autodief gaan. De politie startte de achtervolging en opende het vuur op de verdachte. De man probeerde nog te voet te vluchten, maar overleed niet veel later aan zijn verwondingen. Op dit ogenblik zijn het labo, een wetsdokter en een wapendeskundige ter plaatse. De federale gerechtelijke politie Limburg onderzoekt het incident in de Stalenstraat waarbij er enkele schoten zijn gelost, dit na een vraag aan de lokale politie zone CARMA om tussenkomst. Een 51-jarige man werd vervolgens levenloos aangetroffen in de Onderwijslaan.