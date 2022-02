Sint-Truiden by Lights afgelast wegens stormweer

Sint-Truiden by Lights is afgelast wegens aangekondigd stormweer. De parken en vesten worden afgesloten. In onze provincie wordt de piek van storm Eunice verwacht tussen 15 en 18 uur, wanneer rukwinden tot 120 km/uur mogelijk zijn. Hulpdiensten vragen daarom om zoveel mogelijk binnen te blijven.

Deze middag trekt storm Eunice over het land. In Limburg voorspelt het KMI windstoten van 80 tot 120 kilometer per uur en is code geel afgekondigd. Er moet rekening gehouden worden met schade. Als voorzorgsmaatregel voor het aangekondigde stormweer heeft waarnemend burgemeester van Sint-Truiden Ingrid Kempeneers beslist om de toegang tot het stadspark, ’t Speelhof en de vesten vanaf vrijdagmiddag 18 februari tot nader order te sluiten.

Extra opletten

Er wordt gevraagd om geen auto’s onder bomen te parkeren. Burgers worden ook aangeraden om de borden 'niet betreden bij storm' in bosrijke omgevingen te respecteren en een extra oogje in het zeil te houden voor wie kwetsbaar en hulpbehoevend is.

1712

De hulpverleningszone Zuid-West Limburg staat paraat om uit te rukken bij stormschade of wateroverlast. Voor hulp kan je hen contacteren op het nummer 1722 of de stormlijn bellen via 011 24 88 00. Er wordt opgeroepen om enkel 112 te bellen bij acuut gevaar of gewonden.

Sint-Truiden by Lights

Vanwege het aangekondigde stormweer zal de editie van Sint-Truiden by Lights op vrijdagavond 18 februari niet doorgaan. Of de editie van Sint-Truiden by Lights and Music van zaterdagavond 19 februari doorgaat, is nog niet beslist.

Foto: Visit Sint-Truiden