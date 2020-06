Sint-Truiden en Elia lanceren nieuwe campagne rond veilig werken in de buurt van hoogspanningslijnen

De stad Sint-Truiden en Elia, beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, waarschuwen landbouwers en fruittelers opnieuw voor de risico’s verbonden aan werken in de buurt van hoogspanningslijnen. Ze lanceren daarom een vernieuwde infobrochure en een campagne op sociale media.

Het werken onder hoogspanningslijnen is niet zonder risico. Zelfs zonder het aanraken van dergelijke lijnen, kan men getroffen worden, bijvoorbeeld door overslag via een geleidende ladder of hoogtewerker. Netbeheerder Elia heeft duidelijke richtlijnen over de afstanden die je moet respecteren wanneer je in de buurt van een hoogspanningslijn werkt. Deze zijn opgenomen in een vernieuwde brochure die mensen moet bewustmaken van de risico’s bij het werken onder hoogspanningslijnen.

Elia exploiteert in België hoogspanningslijnen van 30.000 tot 380.000 volt. “Hoe hoger de spanning, hoe verder je uit de buurt van de hoogspanningsinstallatie moet blijven”, zegt Frédéric Dunon, Chief Assets Officer van Elia. “Elk voorwerp dat binnen de veiligheidsperimeter van een hoogspanningslijn komt, kan een dodelijke elektrische vlamboog veroorzaken. Met deze vernieuwde brochure proberen we iedereen die in de buurt van een hoogspanningslijn werkt, te voorzien van deze levensnoodzakelijk informatie.”

Fruittelers en landbouwers

De stad Sint-Truiden en Elia richten zich de komende weken vooral naar fruittelers en landbouwers. “Het zijn zij die op het grondgebied van Sint-Truiden voornamelijk werkzaam zijn in zones waar zich ook hoogspanningslijnen bevinden”, zegt schepen van Landbouw en fruitteelt Johan Mas. “De brochure ‘veilig werken in de buurt van hoogspanningslijnen’ moet hen de nodige info geven over hoe ze best in deze zones werken.”

De brochure zal in de loop van de volgende dagen bij iedere fruitteler en landbouwer in de bus vallen. Het stadsbestuur en Elia koppelen hier bovendien nog een online campagne aan. “Het is vooral van belang dat men op een veilige afstand van de hoogspanningslijnen blijft, zodat ongevallen bij de fruitpluk, die binnenkort op volle toeren zal draaien, kunnen vermeden worden”, besluit schepen Mas.

Meer info over het veilig werken onder hoogspanningslijnen is terug te vinden op www.sint-truiden.be/ondernemen-en-werken of op de website van Elia: https://www.elia.be/nl/infrastructuur-en-projecten/veiligheid-in-de-buurt-van-onze-installaties