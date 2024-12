Sint-Truiden plaatst nestkasten voor bedreigde eikelmuis

De stad Sint-Truiden investeert in 15 nestkasten, die zullen dienen als schuil- en broedplaats voor de eikelmuis. Het lokale bestuur hoopt zo te kunnen meewerken aan de bescherming en instandhouding van de eikelmuis, die sinds 2014 op de Vlaamse Rode Lijst van zoogdieren staat.

De achteruitgang van de soort is voornamelijk te wijten aan het verdwijnen van geschikte leefgebieden, rust- en voortplantingsplaatsen en het verminderde voedselaanbod door de afname van insecten. Om als soort te overleven, heeft het dier dringend hulp van mensen nodig. Het lokaal bestuur van Sint-Truiden slaat daarom de handen in elkaar met Koen Bamps, vrijwilliger en onderzoeker voor Natuurpunt.

Onderzoek

Met de aankoop van 15 eikelmuiskasten voorziet Sint-Truiden de eikelmuis van veilige nestplaatsen. Na analyse van de omgeving werd beslist om de nestkasten in de buurt van een aantal Haspengouwse velden te installeren. In de akkers en bermen vindt het knaagdier voedsel en geschikte schuilplaatsen. De installatie van de nestkasten is meteen het startpunt van een langere studie over de eikelmuis en haar gedrag.

“De bescherming van de eikelmuis vraagt om gezamenlijke inspanningen,” zegt schepen Mieke Claes, bevoegd voor Dierenwelzijn. “Met deze investering faciliteren we meer onderzoek naar deze iconische soort en helpen we mee aan de instandhouding ervan. Door samen te werken met Natuurpunt verzamelen we bovendien waardevolle informatie die relevant kan zijn voor eikelmuispopulaties elders in België.” Natuurpunt Studie zal de resultaten van het onderzoek beheren. Na afloop van het onderzoek blijft de opvolging gegarandeerd en worden de eikelmuiskasten blijvend onderhouden.