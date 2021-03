Sint-Truiden zorgt voor noodopvang van kinderen met ouders in cruciale sectoren

De coronacrisis zorgde ervoor dat er door de nationale overheid opnieuw strenge maatregelen genomen werden. Zo besliste het Overlegcomité eerder deze week om alle lessen van 29 maart tot en met 2 april van het eerste tot het zesde leerjaar op te schorten. Ook tijdens de paasvakantie worden ouders gevraagd om zelf de kinderen op te vangen. De stad Sint-Truiden voorziet daarom noodopvang voor deze hele periode.



Om de verspreiding van het coronavirus in te dijken heeft het Overlegcomité strenge maatregelen genomen die een impact hebben op heel wat gezinnen. Zij worden gevraagd om de komende weken zelf voor hun kinderen te zorgen. Dit tot 19 april want dan zouden de scholen heropenen. Ouders die zelf onmogelijk voor hun kinderen kunnen zorgen, mogen een beroep doen op de noodopvang.

Ouders met cruciale beroepen

"Onze medewerkers van de buitenschoolse opvang staan klaar om die ouders verder te helpen die met de handen in het haar zitten. Toch benadrukken we dat het gaat om noodopvang waarbij we voorrang moeten geven aan kinderen van ouders in cruciale beroepen en essentiële sectoren. We roepen ouders dan ook op solidair te zijn en hun kinderen zo veel mogelijk zelf op te vangen als ze kunnen", aldus schepen van kinderopvang Hilde Vautmans.

Van 29 maart tot en met 2 april

Van 29 maart tot en met 2 april organiseren het lokaal bestuur en de onderwijsnetten van Sint-Truiden samen de noodopvang voor alle basisschoolkinderen die niet thuis of via het thuisnetwerk opgevangen kunnen worden. Alle ouders met kinderen in het basisonderwijs ontvangen vandaag nog alle informatie hierover via de schoolplatformen Smartschool of Gimme.

Van 6 april tot en met 16 april

Tijdens de paasvakantie van 6 april tot en met 16 april zal er noodopvang in bubbels van tien kinderen georganiseerd worden. Een hele week kunnen uitsluitend dezelfde tien kinderen in de noodopvang terecht. Dat betekent dat het aantal opvangplaatsen beperkt is voor kinderen van