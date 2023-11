Onderwijsminister Ben Weyts: "Zonder kennis van het Nederlands geraak je amper aan een job"

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen. Hopsa is een erkende inkomensgerelateerde groepsopvang van de stad Maaseik. De huidige locatie van Hopsa in Maaseik biedt geen kansen tot uitbreiding. Op de Site Scholtisplein in Neeroeteren komt er daarom een nieuwbouw met op de bovenverdieping een groepsopvang voor baby’s en peuters en op de benedenverdieping ruimte voor de stedelijke buitenschoolse kinderopvang. De buitenschoolse kinderopvang breidt ook uit van 48 naar 70 plaatsen. De nieuwbouw komt in de plaats van het oude leegstaande gemeentehuis en sluit aan op het cultureel centrum dat in hetzelfde project gerenoveerd wordt. Dit zorgt voor partnerschappen een betere afstemming van activiteiten ook met het Huis van het Kind en het consultatiebureau van Kind en Gezin. Voor de nieuwbouw gaat er aandacht naar het creëren van een speelse en open leefomgeving van de kinderen. Het vijfhoekige grondplan zorgt ervoor dat er niet alleen ruimte is voor openheid, maar ook voor knusse hoekjes. Elke leefgroep zal beschikken over leef- en rustruimtes. Maaseik wil ook een publiek park realiseren wat voor extra groen zorgt. De totale kostprijs van de nieuwbouw Hopsa bedraagt ruim 1,1 miljoen euro. Via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden kent Vlaams minister Hilde Crevits een investeringssteun toe van 606.000 euro. Het is de bedoeling om in februari volgend jaar met de werken te starten om die tegen het einde van het jaar af te ronden.