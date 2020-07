Slecht weer extra domper voor openluchtzwembaden

De Kempische wolf Billy is gefotografeerd in Voeren. De mannelijke wolf was al een tijdje niet meer gespot nadat hij in Retie een jong kalfje had toegetakeld. Maar gisteren kon een alerte natuurfotograaf Billy fotograferen in 's Gravenvoeren. Volgens wolvenexpert Frederik Thoelen zit Billy ondertussen in Nederlands Limburg. Wolf Billy werd berucht omdat hij zich al op verschillende plaatsen in Vlaanderen liet fotograferen, maar ook omdat hij een aanrijding overleefde en twee verzwakte koeien aanviel.