sp.a en Groen niet samen naar de kiezer bij provincieraadsverkiezingen

In de provincieraad stellen de gedeputeerden deze week hun beleid voor het volgende jaar voor. Gedeputeerde Inge Moors wil alle Limburgers laten meedenken over de openbare ruimte in Limburg. Via een website zullen alle Limburgers ideeën kunnen lanceren en met elkaar en de provincie in debat gaan. Gedeputeerde voor onderwijs Jean-Paul Peuskens wil dan weer de kansarmoede in de Limburgse scholen aanpakken.