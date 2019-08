Sp.a gaat onderhandelen met N-VA, maar de lat ligt hoog. Misschien te hoog?

Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Lydia Peeters (Open VLD) maakt promotie in de Vlaamse regering in lopende zaken. De voormalige burgemeester van Dilsen-Stokkem krijgt er het viceminister-presidentschap en de bevoegdheden Cultuur, Media en Jeugd bij. Deze bevoegdheden neemt Peeters over van collega Sven Gatz (Open VLD), die in de Vlaamse regering enkel bevoegd blijft voor Brussel. Later volgt meer in het TVL Nieuws.