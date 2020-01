SP.A Lommel klaagt aan dat Parelstrand asielzoekers wil opvangen in afgeschreven woonunits

- Dierenrechtenorganisatie GAIA ontvangt klachten over een hondenasiel in Beringen dat zou samenwerken met broodfokkers. De uitbater van het asiel raakte bekend door het VTM-programma Superhond. In een gesprek met onze redactie geeft ze toe dat ze contacten heeft met broodfokkers. Ze doet dat naar eigen zeggen om honden met een beperking toch nog een kans te geven.- SP.A Lommel klaagt aan dat het Parelstrand asielzoekers wil opvangen in afgeschreven woonunits. Burgemeester Bob Nijs zegt intussen dat 950 asielzoekers te veel is voor een omgeving waar amper 3.000 Lommelaren wonen.- Drukke avond voor de hulpdiensten in Maasmechelen. Een Lijnbus brandt volledig uit. Het vuur richt ook schade aan bij omliggende woningen. En een dolle achtervolging van een gestolen mobilhome eindigt op de Rijksweg. - De basketbaltopper Limburg United tegen Oostende is morgenavond live te volgen op TVL.be.- En Piet Stockmans viert zijn tachtigste verjaardag met een kunstjaar.