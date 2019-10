Sp.a pleit voor een verbod op mega kippenstallen: "Invloed boerenbond is te groot"

Deze legislatuur moet de schop in de grond voor de Noord-Zuid. Het is duidelijk, het Limburgs front is terug. Er zitten maar liefst drie ministers in de Vlaamse regering en ook de minister-president is een halve Limburger. Alle kranten hadden het er de afgelopen dagen over. Het Vlaams regeerakkoord kleurt wel heel erg Limburgs. Onze onderhandelaars hebben voor onze provincie bijzonder veel binnengehaald. We brachten de drie ministers voor het eerst samen in een speciale live-uitzending, vanochtend op TV Limburg.