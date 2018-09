Sp.a vraagt zich af waarom N-VA in Genk andere moslimscholen wel goedkeurde

"Het is vreemd dat minister van Binnenlandse Zaken Jambon in volle verkiezingsstrijd plots een grondig onderzoek gelast naar de komst van een islamitische school in Genk". Dat heeft burgemeester Wim Dries vanmiddag in onze studio gezegd. Hij is verontwaardigd omdat Jambon zolang gewacht heeft. Al begin augustus lichtte Dries Jambon in over de vraag van Milli Gorus om het Syntra-gebouw in Genk te kopen.