Spectrumcollege organiseert grootste pedagogische studiedag in geschiedenis

Vandaag organiseert het Spectrumcollege zijn tweejaarlijkse pedagogische studiedag. Met bijna 600 deelnemers is het de grootste studiedag in de geschiedenis van de scholengemeenschap. Voor de leerlingen is het een lesvrije dag, maar de leerkrachten volgen verschillende workshops.

De leerkrachten en al het ondersteunend personeel van alle campussen steken vandaag de koppen bij elkaar. Tine Bos, pedagogisch coördinerend directeur, benadrukt het belang van deze dag: “Voor

de leerlingen betekent dit een lesvrije dag, maar voor ons is het een dag van

verbondenheid en professionalisering. Via workshops en schooloverstijgend

vakgroepoverleg versterken onze personeelsleden hun vakmanschap. Vakmanschap is een

van de vier kernwaarden van onze school: we werken passioneel en levenslang aan onze

expertise - zowel vakinhoudelijk als op pedagogisch en didactisch vlak, zoals

klasmanagement en evidence-informed werken. Want sterke leerkrachten bouwen sterke

leeromgevingen voor alle leerlingen, en dat is waarin we blijven investeren.”



De workshops gaan over verschillende thema's waar leerkrachten mee te maken krijgen. De workshops zijn geclusterd in zes domeinen zoals veerkracht, sociaal-economische ontwikkeling en ICT. Eva Kuijpers, algemeen coördinerend directeur, licht verder toe: “De aangehaalde thema’s lijken algemeen, maar als je nader naar de inhoud van de workshops kijkt, kan je zien hoe we een aantal brandend actuele thema’s integreren in de klas. We leren onze leerkrachten werken met Canva om lesmateriaal vorm te geven. Met BookWidgets kunnen leerkrachten digitale oefeningen en opdrachten maken en ze met hun leerlingen delen.