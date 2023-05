Spontane staking bij VDL Nedcar in het Nederlandse Born

Morgen start op TV Limburg een nieuw seizoen van de Toekomstfabriek. Het programma belicht de meest innovatieve bedrijven uit onze provincie. Dat de innovatiekracht in Limburg een groei kent, kan worden afgeleid uit het aantal goedgekeurde patentaanvragen. In 2022 kende onze provincie een toename van maar liefst 40 procent. Daarmee zijn we de snelste groeier in België. We trappen ons seizoen van De Toekomstfabriek morgen af met chocoladespecialist Barú uit Diepenbeek.