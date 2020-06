Sportjournalist Tom Kums: "Het water staat aan de lippen bij sommige sportclubs"

Racing Genk heeft zijn eerste versterking beet. De club bereikte een volledig akkoord met het Colombiaanse Atlético Nacional over de transfer van de 24-jarige aanvoerder en international Daniel Muñoz Mejía. Onder voorbehoud van zijn medische testen, kan Muñoz in de Luminus Arena een contract tekenen voor vier seizoenen met optie op een vijfde. Racing Genk beschrijft zijn nieuwe aanwinst als een ‘energieke allround verdediger’: “Hij kan op alle defensieve posities terecht, ook op die van verdedigende middenvelder. Hij verhuisde pas vorige zomer naar topclub Nacional, de club van zijn hart en huidige leider in de Colombiaanse competitie, en werd er in geen tijd kapitein. De supporters droegen hem op handen, want als jonge tiener maakte Muñoz deel uit van de meest fanatieke supporterskern van de club. Ze noemden hem ‘la hincha de la cancha’: de supporter op het veld.” De 24-jarige Daniel Muñoz is klaar om de stap naar Europa te zetten. Bij KRC Genk vindt hij met Jhon Lucumí en Carlos Cuesta nog twee landgenoten terug. Voorlopig moet Muñoz nog in zijn thuisland blijven. Wanneer hij naar België mag vliegen, is nog niet bekend.