Spring mee voor een betere waterkwaliteit tijdens de Big Jump

Op zondag 10 juli springen duizenden mensen over heel Europa in lokale rivieren om aandacht te vragen voor de kwaliteit van de waterlopen. Dit jaar worden er in ons land zo'n 14 jumps georganiseerd door GoodPlanet Belgium.

De afgelopen twee jaar waren de Big Jumps eerder klein, dat had alles te maken met corona. Tijdens deze editie worden er 500 springers en meer dan duizend supporters in België alleen verwacht. Duurzaam beheerde waterlopen zijn van groot belang voor onze samenleving. Momenteel voldoet geen enkele waterloop aan de norm. Vooral tijdens de periodes van hitte en droogte wordt het probleem duidelijk.

Zondag vindt de 18de editie van de Big Jump plaats waarbij mensen over heel Europa in lokale rivieren springen. Ook in Limburg organiseert Sporta Spot Maasland een jump in Maaseik. De actie staat in het teken van een betere kwaliteit en toegankelijkheid van de waterlopen. Spring zondag mee in het water om 10u30 aan Houtweg 225 in Maaseik.

Foto : ©GoodPlanet Belgium & Mario Dalschaert.