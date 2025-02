Stad Genk krijgt eerste ‘Wisselboom’ voor inspanningen op vlak van vergroening

- Een inwoner van Heusden-Zolder zit in de gevangenis voor moordpoging en verkrachting van zijn vrouw.- Paardenkliniek Equitom roept een stichting in het leven die jaarlijks tot honderd paarden moet redden van een gewisse dood.- 60.000 actievoerders protesteren in Brussel tegen de hervormingsplannen van de regering De Wever. Onder hen vele duizenden Limburgers. Spoorbond OVS kondigt een treinstaking van liefst 9 opeenvolgende dagen aan.- Waarom werden de studenten in het restaurant van hogeschool PXL vanmiddag opgediend door Vlaams minister Jo Brouns?- En in onze exclusieve interviewreeks In Bed Met De Burgemeester spreekt Ellen met burgemeester Joris Gaens van Voeren.