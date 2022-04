Infrabel voert grootschalige infrastructuurwerken uit in en rond het station van Hasselt. Goed nieuws, want het zal tot een vlotter treinverkeer leiden. Maar de manier waarop de werken worden uitgevoerd, laat te wensen over, vindt reizersorganisatie TreinTramBus. "Door de slechte communicatie van NMBS, missen reizigers hun overstappen, en is er een buitenpropertionele impact op het heel Limburgs openbaar vervoer." Onhaalbare overstappenDe meeste IC-treinen naar Leuven en Brussel vertrekken momenteel vanaf een tijdelijk perron 10, dat ruim een halve kilometer buiten het station ligt. De reisplanner van de NMBS geeft overstappende reizigers echter al twee weken adviezen met een te korte overstaptijd. "Er wordt immers geen rekening gehouden met de benodigde wandeltijd van ongeveer 10 minuten", zegt Yves Molenbruch, voorzitter van de regionale werkgroep van TreinTramBus. "Reizigers worden dus om de tuin geleid met onhaalbare reisadviezen. Ze missen vaak hun aansluiting en worden dan aan hun lot overgelaten. Dat is ongehoord en leidt tot ergernissen. Daar hebben we de NMBS vooraf nochtans duidelijk voor gewaarschuwd." Onvoldoende zitplaatsenDaarnaast stelt TreinTramBus vast dat sommige treinen in de spits onvoldoende zitplaatsen bieden. "Het aantal treinen vanuit Hasselt is sterk verminderd, maar de capaciteit van de resterende treinen werd niet versterkt. Tijdens de paasvakantie leidde dat al geregeld tot overbezette treinen in de spits. Als de NMBS daar niet snel een mouw aan past, vrezen wij nog grotere capaciteitsproblemen na het paasweekend. Ook in de week na Pasen rijden er immers veel minder treinen dan normaal", aldus Molenbruch. Buitenproportionele impact op Limburgs openbaar vervoerTot slot hekelt TreinTramBus de buitenproportionele impact van de werken op het hele Limburgse openbaar vervoer. "Alle aansluitingen van bus naar trein en omgekeerd zijn gedurende meer dan drie weken verbroken in Genk, Hasselt en Sint-Truiden. De reizigers mogen het zelf uitzoeken, want de NMBS maakt daar in haar werfcommunicatie geen melding van", zegt Molenbruch. Positief is wel dat de NMBS zich in Diest inspant om de aansluitingen tussen de trein uit Antwerpen en die naar Hasselt te garanderen. Maar in Hasselt loopt het dan vaak weer mis, zodat reizigers naar Diepenbeek, Bilzen en Tongeren daar hun aansluiting mislopen en toch een pak later dan voorzien hun bestemming bereiken. TreinTramBus wil de aanpak van deze werken met de NMBS evalueren. "Veel had anders en beter gekund. Dat is nu wel duidelijk", besluit Molenbruch.