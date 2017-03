Stad Hasselt organiseert tweede editie tienerfestival ‘We R Young’

Absolutely Free Festival bestaat 10 jaar, toch in zijn huidige vorm op de terreinen aan C-Mine in Genk. De organisatie lost vandaag alvast de eerst vier namen voor het festival op 4 en 5 augustus. De Belgische eer wordt onder meer door Hypochristmutreefuzz verdedigd. Het Gentse weirdo-noisecollectief heeft zichzelf met tongbreker 'Hypoptomonstrosesquipedaliophobia' rechtstreeks naar de Top der Belgische Lawaaimakers gepiloteerd. Ze worden geflankeerd door StuBru's Nieuwe Lichting-winnaars Rhinos Are People Too. De Limburgers komen met een verse plaat onder de arm naar Genk: een (her)geboorte met een duidelijke voorkeur voor overstuurde gitaren en synths, en onmiskenbaar genetisch materiaal van de heilige drievuldigheid Grandaddy, dEUS en Flaming Lips. Ook Tessa Douwstra én de lieflijke fluisterelektronica van haar LUWTEN zakken af naar Genk. Kraakverse Nederlandse export, maar intussen wel al triomfantelijk gepasseerd bij 'De Wereld Draait Door' en voorprogrammagewijs aan de borst gedrukt door die andere muzikale tovenares Eefje de Visser. En moest u het nog niet weten: het gehypete 'Go Honey' is een wereldhit die Feist doet blozen. Ook van over de Maas: Baby Galaxy, Maastrichtse echomaker - denk Sebadoh, Wilco, Thurston of Pinback - van dienst. Lees: zeemzoete melodieën én welgemikte flarden herrie zullen schouder aan schouder op het AFF-podium verschijnen. Foto: AFF