Stad Hasselt restaureert torii-poort van Japanse Tuin

De torii-poort van de Japanse Tuin is gedeeltelijk gerestaureerd met een nieuw horizontaal bovenstuk. Voor duurzaamheidsredenen heeft de Stad Hasselt gekozen om het originele houten stuk opnieuw te maken in metaal, net zoals de pilaren eronder.

In Japan staat aan de ingang van een shintō-schrijn altijd een torii, een traditionele poort die de overgang van de gewone wereld naar de heilige symboliseert. In de Japanse Tuin van Hasselt staat ook zo een torii, al duidt het daar de ingang naar de Japanse Tuin aan. Deze iconische poort is ondertussen een bekend zicht voor de automobilisten op de Grote Ring en dient bovendien als visuele hulp om de Japanse Tuin makkelijk te vinden. Na 10 jaar was er door weer en wind behoorlijk wat sleet op het bovenste gedeelte van de poort. Daarop besloot de Stad Hasselt deze opnieuw te maken in metaal, hetzelfde materiaal als de pilaren. Ook de pilaren zullen in een tweede fase een nieuwe lik verf krijgen, zodat ze er even nieuw uitzien als de nieuwe horizontale balk boven.

“Het onderhouden van onze Japanse Tuin is een topprioriteit”, vertelt schepen van Toerisme Rik Dehollogne (N-VA). “De tuin is een gewaardeerd geschenk van onze zusterstad Itami, dat wij graag in ere houden. Daarnaast is de Japanse Tuin door zijn unieke karakter uitgegroeid tot één van dé toeristische topattracties van Hasselt, met een aantrek tot buiten de landsgrenzen.”

Werken klaar voor seizoenstart

De restauratiewerken zijn van start gegaan in november 2020, net na het einde van het seizoen. Dankzij de inspanningen van de technische medewerkers in de Centrale Werkplaatsen hebben ze begin maart het stuk op zijn finale plaats kunnen installeren. Net op tijd voor de start van het nieuwe seizoen, wanneer over enkele weken de kersenbloesems in bloei zullen staan. “Nu kan de torii-poort zeker opnieuw tien jaar, zo niet meerdere decennia, dienst doen als de toegangspoort van de Japanse Tuin”, besluit schepen Dehollogne.