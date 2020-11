Stad Lommel geeft 125 euro aan buurten die kerstversiering ophangen

Geen gezellige kerstmarkten of winterborrels met de vrienden dit jaar. Weg sfeer en gezelligheid, zou je denken. Maar niet in Lommel. De stad roept haar inwoners op om van deze kerstperiode de sfeervolste ooit te maken door huizen en tuinen te versieren. Buurten die meedoen, krijgen zelfs een subsidie van 125 euro.

"Wij maken van deze kerstperiode de warmste, gezelligste en sfeervolste ooit," zegt burgemeester Bob Nijs. "Met de actie ‘Warme kerst’ doen we een oproep aan al onze inwoners om van hun buurt een echte kerstbuurt te maken. Kleed je huis of je voortuin aan met lichtjes of kaarsen. Knutsel samen met de kinderen sterren of een houten kerstboom in elkaar of hang kerstslingers in de bomen. Helemaal leuk wordt het als je dat samen met de hele buurt doet. Tover je straat om tot de mooiste van heel Lommel. Buurten die dat doen, krijgen van de stad een subsidie van 125 euro én maken kans op een leuke prijs."

Inspiratiedozen

Buurten en inwoners die willen deelnemen, kunnen zich voor 7 december inschrijven. "Alle buurten die in het verleden een buurtfeest organiseerden, krijgen volgende week sowieso een persoonlijk bezoek van onze netwerkers," zegt schepen van buurtwerking Dirk Vanderhoydonks. "Zij leggen de actie uit én brengen een doosje vol inspiratie mee. Daarin zitten onder andere kaarsjes voor de hele buurt en een inspiratieboekje om de creativiteit aan te wakkeren."

Prijs voor mooist versierde huis

"Naast de ‘buurtcampagne’ kunnen inwoners ook individueel deelnemen, als mooist versierde huis," vult schepen van evenementen Peter Vanderkrieken aan. "Er zijn in beide categorieën leuke prijzen te winnen. Een professionele jury kiest en beloont de 5 mooiste buurten en de 5 best versierde huizen. De winnaars van het best versierde huis krijgen een luxe ontbijtkorf thuis geleverd. De mooiste buurten winnen een baristo-bar met kinderanimatie voor de hele buurt, als het weer mag."