Stad Lommel zoekt kunstenaars voor streetartproject

Tijdens de zomermaanden ondergaat de brug van de Brigandstraat in Hasselt een metamorfose. Kunstenaar Pavel Balta werkt er aan een kleurrijke muurschildering, geïnspireerd op verhalen van bewoners van de woonwijk Ter Hilst. Midden september zal het werk volledig te bewonderen zijn. In opdracht van de Stad Hasselt startte ruim een jaar geleden de zoektocht naar een kunstwerk in de open ruimte voor de woonwijk Ter Hilst. Een jury met wijkbewoners koos uit een longlist van vier kunstenaars voor de 27-jarige Pavel Balta. Hij behaalde zijn MA in Beeldende Kunsten aan PXL-MAD en woonde een tijd in Hasselt. In zijn ontwerp kiest hij symbolisch voor de tunnel van de Brigandstraat als ‘canvas’. Die brug deelt de wijk in twee, maar kan je ook als een poort of verbinding zien. “Met initiatieven als Tournée Locale kent Hasselt al een echte traditie rond samen werken aan kunst en cultuur", vertelt schepen van Cultuur en Welzijn Joost Venken (RoodGroen+). "Hoewel ze soms maar kort duren, blijft het positieve effect ervan lang nazinderen in de samenhorigheid in een wijk en de talenten van Hasselaren. De muurschildering maakt dit zichtbaar voor iedereen. Daarnaast kan het werk ook aanleiding geven tot een gesprek over de sterktes en kansen van de wijkbewoners en hoe we daarop kunnen inspelen als stadsbestuur.” Kleurrijk lijnenspel vol lokale verhalen De afgelopen maanden ging Pavel Balta samen met storyteller Ina Vandewijer (Avansa) in gesprek met tal van bewoners, op zoek naar fijne verhalen en anekdotes voor zijn werk. Die komen tijdens de zomermaanden tot leven in een kleurrijk spel van lijnen, waar iedereen iets of iemand in herkent. Hierbij kiest hij niet toevallig voor de muurschildering, een oude traditie die een gemeenschap verbeeldt. “Deze wijk heeft een geschiedenis. Alleen kent men er maar een klein deel van”, vertelt Balta. Met deze muurschildering ‘I was here’ geef ik deze buurt terug wat ze verdient: een gevoel van gedeelde trots en geschiedenis.” “Pavels werk vertelt een tijdloos verhaal over de kinderen van vroeger en nu, over de volwassenen van morgen”, aldus storyteller Ina Vandewijer. “Iedereen is trots om als levend kunstwerk op de brug te staan. Het is een vrolijk, hoopvol verhaal van een levendig Ter Hilst.”