Stad Peer reikt 50.000 euro subsidie uit voor waardevolle bomen

De Stad Peer voorziet 50.000 euro per jaar voor advies en onderhoud van ‘waardevolle bomen’. De gemeenteraad keurde gisteren een nieuw subsidiereglement goed. Eigenaars van hoogstammige, oude bomen kunnen voortaan advies en onderhoud via de stad aanvragen, met een terugbetaling van 90 tot 100% van de kosten.

“De Stad Peer zet zich in voor een groene en klimaatbewuste stad, waar het fijn is om te wonen”, vertelt burgemeester Steven Matheï (CD&V). “Daarvoor nemen we allerlei initiatieven zoals de nieuwe geveltuintjes, het realiseren van parken, het aanplanten van laanbomen en het onderhoud van bossen. Naast het aanplanten van nieuwe bomen willen we als stad vooral ook inzetten op het behoud van de prachtige hoogstammige, oude bomen op ons grondgebied. Deze bomen zijn heel waardevol voor de natuur en ons klimaat, maar kunnen ook een cultuurhistorische of esthetische waarde hebben.”

50.000 euro per jaar

De Stad Peer maakt vanaf nu 50.000 euro per jaar vrij voor advies en onderhoud van deze waardevolle bomen. Dat is maar liefst 40.000 euro meer dan de voorbije jaren. “Op die manier willen we zoveel mogelijk Perenaren helpen bij het soms kostelijke maar noodzakelijke onderhoud van waardevolle bomen, zodat ze niet gekapt of fout gesnoeid worden”, legt schepen Lutgarde Ceyssens (CD&V) uit. Je kan gratis advies inwinnen over de gezondheid van de boom door een onafhankelijke gediplomeerde boomverzorger, aangesteld door de Stad Peer. Als blijkt dat de boom onderhoud nodig heeft, betaalt de stad de factuur van de aangestelde boomverzorger voor 90% of soms zelfs 100% terug.

Heb jij ook een waardevolle boom in je tuin?

Een aantal bomen werden al door het Stadsbestuur geïnventariseerd als ‘waardevolle boom’. Staat er in jouw tuin of op jouw eigendom ook een grote boom? Dan kan dat ook een waardevolle boom zijn. Lees even de voorwaarden na op www.peer.be/waardevollebomen en vul het aanvraagformulier in. De Stad Peer bekijkt dan of je in aanmerking komt voor advies- en onderhoudssubsidies van de boom.